Какие отношения сложились между членами маленькой группы
Литература
Какие отношения сложились между членами маленькой группы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие группы,это например,семья,класс в школе.Отношения в маленьких группах между хорошо знакомыми людьми называются меж личностными.
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