Напишите пояснительную записку к проекту "Хлебница"

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Хле́бница:Ёмкость (закрывающийся ящик) для хранения хлеба и других хлебобулочных изделий. Обычно изготовляется из дерева или эмалированного металла, реже из пластика. Считается, что хлеб лучше сохраняет вкус в темноте. Столовый прибор для хранения нарезанного хлеба или небольших булочек. Может представлять собой тарелку, корзинку или иную посуду.