Назови самые высокие вершины Кавказских гор

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Эльбру́с (карач. -балк. Минги тау [miŋŋi taw] (инф.) ) — стратовулкан на Кавказе, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Эльбрус расположен севернее Главного Кавказского Хребта и является высочайшей вершиной России. Учитывая, что границы части света Европы неоднозначны, нередко Эльбрус называют также высочайшей европейской горной вершиной. Эльбрус — это двувершинный конус вулкана. Западная вершина имеет высоту 5642 м, Восточная — 5621 м. Они разделены седловиной — 5200 м и отстоят друг от друга примерно на 3 км. [5]. Последнее извержение датируется 50 г. н. э. ± 50 лет.