В цирке выступали обезьянки на двух - и трёх колёсных велосипедах .Сколько было дв??х- и трёхколёсных велосипедов ,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо .

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В цирке выступали обезьянки на двух - и трёх колёсных велосипедах .Сколько было дв??х- и трёхколёсных велосипедов ,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо .

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