В цирке выступали обезьянки на двух - и трёх колёсных велосипедах .Сколько было дв??х- и трёхколёсных велосипедов ,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо .
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В цирке выступали обезьянки на двух - и трёх колёсных велосипедах .Сколько было дв??х- и трёхколёсных велосипедов ,если всего было 8 велосипедов и 21 колесо .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*2=16- колес у всех велосипедов 2)21-16=5- трехколесных велосипеда 3)8-5=3- двухколесных велосипеда
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