В цирке выступали обезьянки на двух и трёх колёсных велосипедах сколько было двухи трхколёсных велосипедов есл всего было 8 велосипедов и 21 колесо
Математика
В цирке выступали обезьянки на двух и трёх колёсных велосипедах сколько было двухи трхколёсных велосипедов есл всего было 8 велосипедов и 21 колесо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - трехколесные велосипеды 8-х - двухколесные велосипеды 3х - колес у трехколесных 2(8-х) - колес у двухколесных 3х+2(8-х)=21 3х+16-2х=21 х=21-16 х=5 (трехколесные) 8-х=8-5=3 (двухколесные) Ответ: в цирке 5 трехколесных велосипедов и 3 двухколесных
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