В цирке выступали обезьянки на двух И трехколесных велосипедах было 8 велосипедов и 21 колес сколько было тех и других

Математика

В цирке выступали обезьянки на двух И трехколесных велосипедах было 8 велосипедов и 21 колес сколько было тех и других

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