В цирке выступали обезьянки на двух И трехколесных велосипедах было 8 велосипедов и 21 колес сколько было тех и других
Математика
В цирке выступали обезьянки на двух И трехколесных велосипедах было 8 велосипедов и 21 колес сколько было тех и других
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если с помощью системы уравнений. Пусть Х - количество двухколесных велосипедов, а Y - количество трехколесных. Получаем систему уравнений: X + Y = 8, 2X + 3Y = 21; X = 8 - Y. Тогда 2 * (8 - Y) +3Y = 21, 16 - 2Y + 3Y = 21, Y = 5. Трехколесных велосипедов было пять, а двухколесных три.
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