В указанном предложении причастный оборот обособляется: а) Он все еще стоял на месте, а она уже уходила в заросший густой зеленью переулок. б) Река только что освоодившаяся ото льда была темной и неспокойной. в) Плыл горячий...

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В указанном предложении причастный оборот обособляется: а) Он все еще стоял на месте, а она уже уходила в заросший густой зеленью переулок. б) Река только что освоодившаяся ото льда была темной и неспокойной. в) Плыл горячий запах еще не распустившихся акаций.

Автор: Гость