В указанном предложении причастный оборот обособляется: а) Он все еще стоял на месте, а она уже уходила в заросший густой зеленью переулок. б) Река только что освоодившаяся ото льда была темной и неспокойной. в) Плыл горячий...
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В указанном предложении причастный оборот обособляется: а) Он все еще стоял на месте, а она уже уходила в заросший густой зеленью переулок. б) Река только что освоодившаяся ото льда была темной и неспокойной. в) Плыл горячий запах еще не распустившихся акаций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б) Река ,только что освободившаяся ото льда ,была темной и неспокойной.
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