В уличном фонаре три лампы. Вероятность перегорания лампы в течение года равна 0.8 ??айдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит

Алгебра

В уличном фонаре три лампы. Вероятность перегорания лампы в течение года равна 0.8 ??айдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит

Автор: Гость