В уличном фонаре три лампы. Вероятность перегорания лампы в течение года равна 0.8 ??айдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит

Алгебра
В уличном фонаре три лампы. Вероятность перегорания лампы в течение года равна 0.8 ??айдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит
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Гость:
0.2*3=0.6........................
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