В уравнении x^2-kx+6=0 один из котней равен 1. Найдите коэффициент k и второй корень уро??нения.

Алгебра

В уравнении x^2-kx+6=0 один из котней равен 1. Найдите коэффициент k и второй корень уро??нения.

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