В уравнении x^2-kx+6=0 один из котней равен 1. Найдите коэффициент k и второй корень уро??нения.
Алгебра
В уравнении x^2-kx+6=0 один из котней равен 1. Найдите коэффициент k и второй корень уро??нения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме виньета a+b=k a*b=6 a=1 b=6 проверка 1+6=7 1*6=6
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