В вазе лежало 15 карамелек и 12 ирисок. дети съели несколько конфет после этого оста??ось 20 конфет. сколько сьели конфет
Математика
В вазе лежало 15 карамелек и 12 ирисок. дети съели несколько конфет после этого оста??ось 20 конфет. сколько сьели конфет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15+12=27(шт.)-всего 2)27-20=7(шт.)-осталось Ответ:7 конфет
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