В вазе лежало 15 карамелек и 12 ирисок. дети съели несколько конфет после этого оста??ось 20 конфет. сколько сьели конфет

Математика

В вазе лежало 15 карамелек и 12 ирисок. дети съели несколько конфет после этого оста??ось 20 конфет. сколько сьели конфет

Автор: Гость