В вазе лежало 5 груш что на 8 меньше чем яблок сколько фруктов лежало в вазе
Математика
В вазе лежало 5 груш что на 8 меньше чем яблок сколько фруктов лежало в вазе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 груш и 13 яблок- лежало в вазе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Уточни значение глаголов в словаре. Потом вставь буквы и рядом докажи их выбор. П??рев..ти через улицу___________________________________________...
Математика
В двух корзинах было 61 яблоко. В одной корзине на 23 яблока меньше, чем во второй.Сколько яблок было в каждой корзине? . Математика 5 класс.
Математика
Математика
Русский язык