В водной экосистеме по сравнению с наземной 1 резкое колебание теплового режима ,2 стабильный тепловой режим

Биология

В водной экосистеме по сравнению с наземной 1 резкое колебание теплового режима ,2 стабильный тепловой режим

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