В водной экосистеме по сравнению с наземной 1 резкое колебание теплового режима ,2 стабильный тепловой режим
Биология
В водной экосистеме по сравнению с наземной 1 резкое колебание теплового режима ,2 стабильный тепловой режим
Ответ(ы):
Гость:
Стабильный тепловой режим
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