Помогите! Сравни дроби, пользуясь общим правилом сравнения дробей: б)9/11 и 5/7 в)5/13 и 9/21 г)7/20 и 11/30 д)4/45 и 3/37

Математика
Помогите! Сравни дроби, пользуясь общим правилом сравнения дробей: б)9/11 и 5/7 в)5/13 и 9/21 г)7/20 и 11/30 д)4/45 и 3/37
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно привести к наименьшему общему знаменателю б)9/11*7,а 5/7*11=63/77 и  55/77             63/77>55/77 в)5/13*21,а 9/21*13=105/273 и 117/273      105/273<117/273 г)7/20*3  11/30*2=21/60  22/60                21/60<22/60 д)4/45*37  3/37*45=148/1665   135/1665       148/1665>135/1665
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