Помогите! Сравни дроби, пользуясь общим правилом сравнения дробей: б)9/11 и 5/7 в)5/13 и 9/21 г)7/20 и 11/30 д)4/45 и 3/37
Математика
Помогите! Сравни дроби, пользуясь общим правилом сравнения дробей: б)9/11 и 5/7 в)5/13 и 9/21 г)7/20 и 11/30 д)4/45 и 3/37
Ответ(ы):
Гость:
Нужно привести к наименьшему общему знаменателю б)9/11*7,а 5/7*11=63/77 и 55/77 63/77>55/77 в)5/13*21,а 9/21*13=105/273 и 117/273 105/273<117/273 г)7/20*3 11/30*2=21/60 22/60 21/60<22/60 д)4/45*37 3/37*45=148/1665 135/1665 148/1665>135/1665
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