Помогите! Сравни дроби, пользуясь общим правилом сравнения дробей: б)9/11 и 5/7 в)5/13 и 9/21 г)7/20 и 11/30 д)4/45 и 3/37

Математика

Помогите! Сравни дроби, пользуясь общим правилом сравнения дробей: б)9/11 и 5/7 в)5/13 и 9/21 г)7/20 и 11/30 д)4/45 и 3/37

Автор: Гость