В зависимости от соотношения коэффициентов (a:b) между ортофосфорной кислотой и ги??роксидом железа(III) могут образоваться различные соли: aFe(OH)3+bH3PO4→….В каком соотношении следует взять реагенты для получения фосфата диги...

Химия
В зависимости от соотношения коэффициентов (a:b) между ортофосфорной кислотой и ги??роксидом железа(III) могут образоваться различные соли: aFe(OH)3+bH3PO4→….В каком соотношении следует взять реагенты для получения фосфата дигидроксожелеза(III) ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AFe(OH)3 +bH3PO4 → 3Fe(OH)3 +H3PO4  = [Fe(OH)2]3PO4 + 3H2O Fe(OH)3:H3PO4 = 3:1
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