В зависимости от соотношения коэффициентов (a:b) между ортофосфорной кислотой и ги??роксидом железа(III) могут образоваться различные соли: aFe(OH)3+bH3PO4→….В каком соотношении следует взять реагенты для получения фосфата диги...

Химия

В зависимости от соотношения коэффициентов (a:b) между ортофосфорной кислотой и ги??роксидом железа(III) могут образоваться различные соли: aFe(OH)3+bH3PO4→….В каком соотношении следует взять реагенты для получения фосфата дигидроксожелеза(III) ?

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