Напиши мини сочинение на тему ,,Когда я буду президентом,,.

Гость: Гость:

когда я буду президентом я уберу все уроки в школе и пускай будет школа и пускай все будут учить но я распоряжусь чтобы перемены в школе длились 40 минут А учились мы всего лишь 15 минут Когда я стану президентом в старости я буду заботиться о своей стране я распоряжусь чтобы ей ничего не угрожало а также Я буду хорошим начальником