Напиши мини сочинение на тему ,,Когда я буду президентом,,.
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Напиши мини сочинение на тему ,,Когда я буду президентом,,.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
когда я буду президентом я уберу все уроки в школе и пускай будет школа и пускай все будут учить но я распоряжусь чтобы перемены в школе длились 40 минут А учились мы всего лишь 15 минут Когда я стану президентом в старости я буду заботиться о своей стране я распоряжусь чтобы ей ничего не угрожало а также Я буду хорошим начальником
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