Составьте таблицу "общественное движение при Александре ||"

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Составьте таблицу "общественное движение при Александре ||"
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Общественное движение- В нем активно участвовали как дворяне, так и разночинная интеллигенция. Либералы. Лидерами их были А. М. Унковский, Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин. Они добивались введения гражданских и политических свобод, улучшения жизни крестьян, отмены сословных преград, некоторые — конституции. Революционеры-демократы. Вынашивали идею свержения самодержавия и перехода к социализму. Поначалу группировались вокруг журнала «Современник» Н. Г. Чернышевского. Пользовались популярностью издания Герцена (который жил в Англии) "Колокол" и "Полярная звезда". Организации "Земля и воля", кружок Н. А. Ишутина вели пропаганду своих идей, ожидали крестьянской революции, но вскоре были разгромлены. Возникло народничество (П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачёв) , выступавшее за переход к социализму через общину, минуя капитализм. В 1874 г. началось "хождение в народ" агитаторов, не имевшее успеха. В 1876 г. возникла 2-я "Земля и воля". В 1878 г. после покушения В. И. Засулич на столичного градоначальника Ф. Ф. Трепова начались убийства других царских сановников. В 1879г. "Земля и воля" раскололась на "Народную волю" (А. И. Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская) и "Чёрный передел" (Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод) . Народовольцы после серии покушений убили Александра II, но вскоре были разгромлены полицией. Желябов, Перовская и еще три террориста были повешены. Пришедший к власти Александр III (1881-1894) расправился с народовольцами, участвовавшими в убийстве его отца, отправил в отставку либеральных министров Александра II (Д. А. Милютина, М. Т. Лорис-Меликова) . В то же время крестьян перевели на выкуп, сам выкуп снизили, отменили подушную подать, стали вводить рабочее законодательство. В 1884 г. начинается серия контрреформ. Была резко ограничена автономия университетов. Повысилась плата за обучение. В земствах вводился сословный принцип выборов, имущественный ценз для дворян понижался. Вместо мировых судей и мировых посредников появились должности назначаемых сверху земских начальников. Сократилась компетенция судов присяжных. Повысился ценз присяжных. Ограничивалась гласность судов. Но в целом гласность, состязательность, независимость судов остались. Усилилась цензура. Закрывались многие газеты и журналы, "крамольные" номера прошлых лет изымались из библиотек. Контрреформы усилили роль бюрократии в управлении. Крестьянам предоставляли кредиты на покупку земли, поощряли их переселение в пустующие районы, но помещичьей земли им не давали. Ограничивались права национальных окраин. Была урезана автономия Финляндии. Активно проводилась русификация на Украине, в Белоруссии, Закавказье, Польше. Революционное движение временно затихло, зато распространялись идеи марксизма. Либералы активно занимались просветительскою деятельностью. Интеллигенция, прежде готовая к сотрудничеству с властью, из-за ее притеснений становилась всё более оппозиционной. Результатом явилось следующее.. . С воцарением Николая II (1894-1917) оживилось либеральное движение. Интеллигенция, большею частью ненавидевшая царизм из-за притеснений при Александре III, мечтала о конституции. Но царь чётко дал понять, что этого не будет. Ширилось рабочее движение, в 1902 г. вспыхнули крестьянские волнения в южных губерниях. Возникли первые революционные партии — социалистов-революционеров (ПСР, или эсеров) , социал-демократов (РСДРП) , в 1902 г. расколовшихся на большевиков (Ленин) и меньшевиков (Плеханов) , революционные партии на Украине, в Белоруссии, Закавказье и др.
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