Два всадника выехали одновремено из двух замков расстояние между которыми 83км че??ез 2ч между ними было 5 км скорость одного всадника 14км/ч какова скорость второго всадника
Математика
Два всадника выехали одновремено из двух замков расстояние между которыми 83км че??ез 2ч между ними было 5 км скорость одного всадника 14км/ч какова скорость второго всадника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 83-14х2=55 55-5=50 км 50:2=25(км.ч) скорость 2 всадника Ответ 25 км. Ч
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