Два всадника выехали одновремено из двух замков расстояние между которыми 83км че??ез 2ч между ними было 5 км скорость одного всадника 14км/ч какова скорость второго всадника

Математика

Два всадника выехали одновремено из двух замков расстояние между которыми 83км че??ез 2ч между ними было 5 км скорость одного всадника 14км/ч какова скорость второго всадника

Автор: Гость