Какого человека называют воспитанным какие правила воспитанного человека ты соб??юдаешь
Обществознание
Какого человека называют воспитанным какие правила воспитанного человека ты соб??юдаешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспитанным человеком называют того, кто соблюдает хорошие манеры в любых местах: в гостях, в кинотеатре, в концертном зале, за столом, на экскурсие, музее, парке и т.д!
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