Одна сторона прямоугольника вдвое больше другой, а его периметр равен 30 см. Чему р??вна меньшая сторона прямоугольника?
Математика
Одна сторона прямоугольника вдвое больше другой, а его периметр равен 30 см. Чему р??вна меньшая сторона прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(x+2x)=30 3x=15 x=5 меньшая сторона равна 5
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