Одна сторона прямоугольника вдвое больше другой, а его периметр равен 30 см. Чему р??вна меньшая сторона прямоугольника?

Математика

Одна сторона прямоугольника вдвое больше другой, а его периметр равен 30 см. Чему р??вна меньшая сторона прямоугольника?

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