Решите уравнение (8,7-x)+2,8=4,4
Математика
Решите уравнение (8,7-x)+2,8=4,4
Ответ(ы) на вопрос:
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(8,7-х)+2,8=4,4 8,7-х=4,4-2,8 8,7-х=1,6 х=8,7-1,6 х=7,1
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