Реакция разложения малахита это реакция окисления-восстановления?
Химия
Реакция разложения малахита это реакция окисления-восстановления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(СuOH)2CO3=2CuO+CO2+H2O нет, это не ОВР
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