В железный душевой бак, масса которого 60 кг, налили холодной колодезной воды массой 100 кг. Под действием солнечного излучения температура воды по-высилась от 4 до 30 °С. Какое количество теплоты полу-чили бак и вода? Подроб...
Физика
В железный душевой бак, масса которого 60 кг, налили холодной колодезной воды массой 100 кг. Под действием солнечного излучения температура воды по-высилась от 4 до 30 °С. Какое количество теплоты полу-чили бак и вода? Подробнее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплоемкость воды 4,2 кДж кг град. Железа 0,46 кДж кг град. Умножить 100кг воды на 26 градусов и на 4,2 = 10 920 кДж. Умножить 60кг железа на 26 градусов и на 0,46 = 717 кДж. Всего = 11 637кДж.
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