В железный душевой бак, масса которого 60 кг, налили холодной колодезной воды массой 100 кг. Под действием солнечного излучения температура воды по-высилась от 4 до 30 °С. Какое количество теплоты полу-чили бак и вода? Подроб...

Физика

В железный душевой бак, масса которого 60 кг, налили холодной колодезной воды массой 100 кг. Под действием солнечного излучения температура воды по-высилась от 4 до 30 °С. Какое количество теплоты полу-чили бак и вода? Подробнее пожалуйста

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