В журнале " Наука и жизнь " читаем : Прежде всего, сельское население _____ , а в город?? существуют сословия - купечество , ремесленники , чиновники , военные , священники , работники... Какова пятая буква пропущенного девят...

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В журнале " Наука и жизнь " читаем : Прежде всего, сельское население _____ , а в город?? существуют сословия - купечество , ремесленники , чиновники , военные , священники , работники... Какова пятая буква пропущенного девятибуквенного слова , если первые четыре его буквы образуют то же слово , что и последние четыре ? а) в б)г в)м г)р д)х

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