В зоомагазине Костя купил 8 рыбок.Это на 40 рыбок меньше, чем осталось в аквариуме з??омагазина. Сколько рыбок осталось в аквариуме?Во сколько раз меньше рыбок купил Костя, чем осталось в аквариуме?

Математика

В зоомагазине Костя купил 8 рыбок.Это на 40 рыбок меньше, чем осталось в аквариуме з??омагазина. Сколько рыбок осталось в аквариуме?Во сколько раз меньше рыбок купил Костя, чем осталось в аквариуме?

Автор: Гость