В зоомагазине Костя купил 8 рыбок.Это на 40 рыбок меньше, чем осталось в аквариуме з??омагазина. Сколько рыбок осталось в аквариуме?Во сколько раз меньше рыбок купил Костя, чем осталось в аквариуме?
Математика
В зоомагазине Костя купил 8 рыбок.Это на 40 рыбок меньше, чем осталось в аквариуме з??омагазина. Сколько рыбок осталось в аквариуме?Во сколько раз меньше рыбок купил Костя, чем осталось в аквариуме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 рыбок - 8 рыбок= 32 рыбки
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