Вычислите (это дроби) 7/16 - 5/24 12/13 - 15/26 39/40 - 19/28

Математика
Вычислите (это дроби) 7/16 - 5/24 12/13 - 15/26 39/40 - 19/28
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/16 - 5/24 = 42/96 - 20/96 = 22/96 = 11/48 12/13 - 15/26 = 24/26 - 15/26 = 9/26 39/40 - 19/28 =  273/280 - 190/280 = 83/280
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