Вычислите (это дроби) 7/16 - 5/24 12/13 - 15/26 39/40 - 19/28
Математика
Вычислите (это дроби) 7/16 - 5/24 12/13 - 15/26 39/40 - 19/28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/16 - 5/24 = 42/96 - 20/96 = 22/96 = 11/48 12/13 - 15/26 = 24/26 - 15/26 = 9/26 39/40 - 19/28 = 273/280 - 190/280 = 83/280
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На сборку сложного прибора требуется 1,4 , а на сборку простого прибора на 0,6 ч меньше.Сколько всего времени потребуется на сборку 3 сложных и 5 ...
Русский язык