Валентносьть Гідрогену

Химия
Валентносьть Гідрогену
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Валентність гідрогену 1!!!!!
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