Вам на день рождения подарили деньги на новый монитор. Как вы можете распорядитьс?? этими деньгами? Как повлияет на решение задачи мнение ваших родителей? Как повлияет на решении задачи ваш возраст?
Обществознание
Вам на день рождения подарили деньги на новый монитор. Как вы можете распорядитьс?? этими деньгами? Как повлияет на решение задачи мнение ваших родителей? Как повлияет на решении задачи ваш возраст?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если деньги в большой сумме,их можно потратить всё же на монитор или на какие либо нужды всей семьи,но если ваш возраст мал,то можно эти деньги оставить на будущее и копить их.
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