Вариант 4 КР - 1. Прямолинейное равноускоренное движение

Гость: Гость:

1) Дано t=3c V=s/t V=4.5 м/с ; a= Vx - Vox / t a=1.5 м/с2 S=13.5m 2)Дано а= 0.5 м/с2 S= Vx - Vox/2a = Vo= S= 225m Vo= Vo-at значит t= Vo/a = /a t-? t= /0.5 = 30cек Ответ 30 сек 3) S = (a * t^2 ) / 2 S = 0,05 м/с^2 * (30c)^2 / 2 = 22,5 м 4) a = 2S / t^2 = 1,6 м/с^2 S(30с) = 1,6 * 30^2 /2 = 720 м 5)mV^2/2=mas a=V^2/2s=160000/0.8=-200000м/с2 6)