Вариант Б2 помогите пожалуйста прошу задания 1-4

Математика
Вариант Б2 помогите пожалуйста прошу задания 1-4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вариант Б2 РЕШЕНИЕ 1)  у = 6*(3х-4)+17 = 18х -24+17 = 18х-7 а)  х=27  у= 27*18-7 = 486-7=479 - ОТВЕТ б) 137 = 18*х-7 18*х = 137+7 = 144 х = 144:18 = 8 - ОТВЕТ 2а) 1 а = 10 м* 10 м = 100 м² или 28 а = 2800 м² 1 дм² = 0,01 м²  или 4500 дм² = 45 м² 2 а 4 м² = 204 м² 2б)  80 га = 8000 а   2 га 4 а  = 204 а 54 000 м² = 540 а 3) Длина поля =  6600 м² : 60 м = 110 м Периметр поля = 2*(110+60) = 2*170 = 340 м - ОТВЕТ Семян нужно = 6600 м² * 0,005 кг/м² = 33 кг семян -ОТВЕТ 4)  Длина  а = 80 см. Высота  c = 80-15 =65 см Ширина  b =  114 400 : (80*65) = 114400 : 5200 = 22 см Боковая поверхность  S = 2*(a*b+a*c+b*c) = 2*(80*65+80*22+65*22) =  2*(5200+1760+1430) = 16780 см² - ОТВЕТ
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