Вариант I. 1. Выполните действие: а) 1,6 · (– 4,5); в) ; б) – 135,2 : (–6,5); г) . 2. Выполните действия: (– 9,18 : 3,4 – 3,7) · 2,1 + 2,04. 3. Выразите числа и в виде приближенного значения десятичной дроби до сотых. 4....

Математика

Вариант I. 1. Выполните действие: а) 1,6 · (– 4,5); в) ; б) – 135,2 : (–6,5); г) . 2. Выполните действия: (– 9,18 : 3,4 – 3,7) · 2,1 + 2,04. 3. Выразите числа и в виде приближенного значения десятичной дроби до сотых. 4. Найдите значение выражения: . 5. Найдите корни уравнения (6х – 9) (4х + 0,4) = 0. Вариант II. 1. Выполните действие: а) – 3,8 · 1,5; в) ; б) – 433,62 : (– 5,4); г) . 2. Выполните действия: (– 3,9 · 2,8 + 26,6) : (– 3,2) – 2,1. 3. Выразите числа и в виде приближенного значения десятичной дроби до сотых. 4. Найдите значение выражения: . 5. Найдите корни уравнения (– 4х – 3) (3х + 0,6) = 0. Вариант III. 1. Выполните действие: а) 4,6 · (– 2,5); в) ; б) – 25,344 : (– 3,6); г) . 2. Выполните действия: (15,54 : (– 4,2) – 2,5) · 1,4 + 1,08. 3. Выразите числа и в виде приближенного значения десятичной дроби до сотых. 4. Найдите значение выражения: . 5. Найдите корни уравнения (5у – 7) (2у – 0,4) = 0. Вариант IV. 1. Выполните действие: а) – 5,8 · (– 6,5); в) ; б) 37,26 : (– 9,2); г) . 2. Выполните действия: (36,67 + 2,9 · (– 3,8)) : (– 5,7) + 2,5. 3. Выразите числа и в виде приближенного значения десятичной дроби до сотых. 4. Найдите значение выражения: . 5. Найдите корни уравнения (15у – 24) (3у – 0,9) = 0.

Автор: Гость