Вариант I. 1. Выполните умножение. a) 2y(y+2); б) 3y^2 x(3+y). 2. Раскройте скобки. а) (a-3)^2; б) (6x^2 + y2)^2. 3. Вычислите значение выражения при z=3. (z^2 + 3z^3 - z^2) + (z - 1) (z + 1)^2. 4. Найдите значение выр...
Алгебра
Вариант I. 1. Выполните умножение. a) 2y(y+2); б) 3y^2 x(3+y). 2. Раскройте скобки. а) (a-3)^2; б) (6x^2 + y2)^2. 3. Вычислите значение выражения при z=3. (z^2 + 3z^3 - z^2) + (z - 1) (z + 1)^2. 4. Найдите значение выражения: p(x)=p1(x)+p2(x), если p1(x)=2z^2+3z+2; p2(x)=z3 - 3z^3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. a) 2y²+4y b) 9y²x+3y^3x 2. a) (a-3)²=a²-6a+9 b) 36x^4+12х²y²+y^4 3. 3z^3+(z-1)(z+1)(z+1)= =3*27+(3-1)(3+1)(3+1)= =81+2*4*4=81+32=113
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