Вариант I. 1. Выполните умножение. a) 2y(y+2); б) 3y^2 x(3+y). 2. Раскройте скобки. а) (a-3)^2; б) (6x^2 + y2)^2. 3. Вычислите значение выражения при z=3. (z^2 + 3z^3 - z^2) + (z - 1) (z + 1)^2. 4. Найдите значение выр...

Алгебра

Вариант I. 1. Выполните умножение. a) 2y(y+2); б) 3y^2 x(3+y). 2. Раскройте скобки. а) (a-3)^2; б) (6x^2 + y2)^2. 3. Вычислите значение выражения при z=3. (z^2 + 3z^3 - z^2) + (z - 1) (z + 1)^2. 4. Найдите значение выражения: p(x)=p1(x)+p2(x), если p1(x)=2z^2+3z+2; p2(x)=z3 - 3z^3.

Автор: Гость