Вартість електрочайника 125грн шо в 4 рази менше від вартості магнітофона і на 696грн менше від вартості телевізормаюСкільки коштує елктрочайник.телевызор.ы магнытофон разом
Математика
Вартість електрочайника 125грн шо в 4 рази менше від вартості магнітофона і на 696грн менше від вартості телевізормаюСкільки коштує елктрочайник.телевызор.ы магнытофон разом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)125*4=500(грывень) коштуе магнитофон 2)125+696=821(грн) коштуе телевизор 3)125+821+500=1446(грн) уся сумма Все!
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