Вася построил железную дорогу и вдоль неё поставил 17 станций на одинаковом расстоянии друг от друга. Паровозик стартовал у первой станции и ехал с постоянной скоростью. Через полминуты паровозик был возле пятой станции. Через ...
Математика
Вася построил железную дорогу и вдоль неё поставил 17 станций на одинаковом расстоянии друг от друга. Паровозик стартовал у первой станции и ехал с постоянной скоростью. Через полминуты паровозик был возле пятой станции. Через сколько минут от начала движения он будет на 17 станции?
Ответ(ы):
Гость:
1 минута 42 секунды понятно?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На обед пончик съел 42вареника из которых 4/7состовляли. Вареники с творогом 1/7вареники скартофелем ,а остальные вареники с вишней. Сколько варени...
Математика