Вася построил железную дорогу и вдоль неё поставил 17 станций на одинаковом расстоянии друг от друга. Паровозик стартовал у первой станции и ехал с постоянной скоростью. Через полминуты паровозик был возле пятой станции. Через ...

Математика

Вася построил железную дорогу и вдоль неё поставил 17 станций на одинаковом расстоянии друг от друга. Паровозик стартовал у первой станции и ехал с постоянной скоростью. Через полминуты паровозик был возле пятой станции. Через сколько минут от начала движения он будет на 17 станции?

Автор: Гость