Вася выбрал несколько различных натуральных чисел.Произведение двух самых мален??ких из них равно 16,а произведение двух самых больших равно 225.Чему равна сумма всех Васиных чисел?

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Произведение 16 можно составить из разных натруральных чисел только двумя способами: I. II. Поскольку это должны быть минимальные числа, то остальные числа могут быть только больше. I* В первом случае остальные числа могут быть только больше т.е.: Но произведение даже И произведение любых двух чисел, больших, чем каждое – будет, очевидно, больше чем т.е. больше а значит, при выборе минимальных чисел в виде и – подобрать остальные числа невозможно. II* Во втором случае остальные числа могут быть только больше т.е.: Рассмотрим разложение на множители числа На подойдут только числа, большие восьми и не равные друг другу, т.е. и Таким образом Вася выбрал числа и В диапазон между и Вася никаких чисел добавить не мог бы, поскольку тогда минимальные числа стали бы другими, и их произведение уже не было бы Между и никаких натуральных чисел нет. В диапазон между и Вася тоже никаких чисел добавить не мог бы, поскольку тогда максимальные числа стали бы другими, и их произведение уже не было бы Сумма всех Васиных чисел: О т в е т :