Вася вынес на улицу прямоугольный аквариум размером 40 см × 20 см × 25 см и доверху на??олнил его снегом. Когда Вася вернулся домой, снег растаял, и оказалось, что объём получившейся воды равен 2 литрам. Во сколько раз плотност...
Математика
Вася вынес на улицу прямоугольный аквариум размером 40 см × 20 см × 25 см и доверху на??олнил его снегом. Когда Вася вернулся домой, снег растаял, и оказалось, что объём получившейся воды равен 2 литрам. Во сколько раз плотность воды больше плотности снега?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∨=40*20*25=20000см³=20л 20л/2л=в 10 раз
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