Вася вынес на улицу прямоугольный аквариум размером 40 см × 20 см × 25 см и доверху на??олнил его снегом. Когда Вася вернулся домой, снег растаял, и оказалось, что объём получившейся воды равен 2 литрам. Во сколько раз плотност...

Математика

Вася вынес на улицу прямоугольный аквариум размером 40 см × 20 см × 25 см и доверху на??олнил его снегом. Когда Вася вернулся домой, снег растаял, и оказалось, что объём получившейся воды равен 2 литрам. Во сколько раз плотность воды больше плотности снега?

Автор: Гость