Вего уч. 3000. 1 школа в 3 раза меньше уч., чем во 2 школе, но в 3 школе учится на 350 уч. бол??ше, чем в 1 школе.

Математика

Вего уч. 3000. 1 школа в 3 раза меньше уч., чем во 2 школе, но в 3 школе учится на 350 уч. бол??ше, чем в 1 школе.

Автор: Гость