Вего уч. 3000. 1 школа в 3 раза меньше уч., чем во 2 школе, но в 3 школе учится на 350 уч. бол??ше, чем в 1 школе.
Математика
Вего уч. 3000. 1 школа в 3 раза меньше уч., чем во 2 школе, но в 3 школе учится на 350 уч. бол??ше, чем в 1 школе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1265+348=1613(уч) во второй школе 1265+1613=2878(уч)во второй и первой 3600-2878=722(уч) в третьей школе 1265-722=543(уч) разница
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