Величайшие открытия физики
Физика
Величайшие открытия физики
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомной энергии,освоение космоса,создание лазера и возникновение кибернетики и связанное с ней электронной-вычислительной техники.
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