Великий русский полководец А. В. Суворов родился 24 ноября 1729 г. и умер 18 мая 1800 г. Пя??ую часть своей жизни А.В.Суворов провёл в военных походах и сражениях,одержав множество блестящих побед и не потерпев ни одного пораже...
Математика
Великий русский полководец А. В. Суворов родился 24 ноября 1729 г. и умер 18 мая 1800 г. Пя??ую часть своей жизни А.В.Суворов провёл в военных походах и сражениях,одержав множество блестящих побед и не потерпев ни одного поражения.Сколько полных лет прожил А .В. Суворов?Сколько лет провёл он в походах и сражениях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он провел в сражениях 14,2 года.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Как ты понимаеш значение и выражений: диковинные(овощи),предметы быта,ювелирная р??бота,неимоверное количество,домотканый ковёр,экспонировать
Математика
Начертите две пересекающиеся прямые. Обозначайте полученные при этом углы так: ∠1 ∠2 ∠3 ∠4.найдите: а) ∠2 ∠3 и ∠4 если∠1=50°? б) ∠1 ∠3и∠4 если∠2=12...