Великий русский полководец А. В. Суворов родился 24 ноября 1729 г. и умер 18 мая 1800 г. Пя??ую часть своей жизни А.В.Суворов провёл в военных походах и сражениях,одержав множество блестящих побед и не потерпев ни одного пораже...

Математика

Великий русский полководец А. В. Суворов родился 24 ноября 1729 г. и умер 18 мая 1800 г. Пя??ую часть своей жизни А.В.Суворов провёл в военных походах и сражениях,одержав множество блестящих побед и не потерпев ни одного поражения.Сколько полных лет прожил А .В. Суворов?Сколько лет провёл он в походах и сражениях?

Автор: Гость