Велогонщик прошел дистанцию 10 км в одном направлении со средней скоростью 50 км ч, ?? противоположном направлении со средней скоростью 46 км ч . Определите среднюю скорость движения на всем пути.

Физика

Велогонщик прошел дистанцию 10 км в одном направлении со средней скоростью 50 км ч, ?? противоположном направлении со средней скоростью 46 км ч . Определите среднюю скорость движения на всем пути.

Автор: Гость