Велогонщик прошел дистанцию 10 км в одном направлении со средней скоростью 50 км ч, ?? противоположном направлении со средней скоростью 46 км ч . Определите среднюю скорость движения на всем пути.

Физика
Велогонщик прошел дистанцию 10 км в одном направлении со средней скоростью 50 км ч, ?? противоположном направлении со средней скоростью 46 км ч . Определите среднюю скорость движения на всем пути.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(96) (50+46):2=48 (км/час) Ответ: средняя скорость - 48
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