Велосепедист проежает пить из пункта А в пункт В на 3ч 48мин быстрее чем проходит пешеход . Сколько времени тратит на этот путь пешеход если велосепедист выехал из пункта А в 12ч 15 мин а приехал в пункт В в 14ч 08мин зарание с...
Математика
Велосепедист проежает пить из пункта А в пункт В на 3ч 48мин быстрее чем проходит пешеход . Сколько времени тратит на этот путь пешеход если велосепедист выехал из пункта А в 12ч 15 мин а приехал в пункт В в 14ч 08мин зарание спосибо
Ответ(ы):
Гость:
Найдем время в пути велосипедиста 14-08 - 12 -15=13-68 - 12-15 = 1-53, то есть 1 час 53 минуты 3,8 часа = 3 часа 48 минут 1ч 53мин + 3ч 48мин = 4ч 101 мин = 5 часов 41 минута Ответ 5 часов 41 минута
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