Велосепедист проежает пить из пункта А в пункт В на 3ч 48мин быстрее чем проходит пешеход . Сколько времени тратит на этот путь пешеход если велосепедист выехал из пункта А в 12ч 15 мин а приехал в пункт В в 14ч 08мин зарание с...

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Велосепедист проежает пить из пункта А в пункт В на 3ч 48мин быстрее чем проходит пешеход . Сколько времени тратит на этот путь пешеход если велосепедист выехал из пункта А в 12ч 15 мин а приехал в пункт В в 14ч 08мин зарание спосибо

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