Велосепедист проежает пить из пункта А в пункт В на 3ч 48мин быстрее чем проходит пешеход . Сколько времени тратит на этот путь пешеход если велосепедист выехал из пункта А в 12ч 15 мин а приехал в пункт В в 14ч 08мин зарание с...

Математика
Велосепедист проежает пить из пункта А в пункт В на 3ч 48мин быстрее чем проходит пешеход . Сколько времени тратит на этот путь пешеход если велосепедист выехал из пункта А в 12ч 15 мин а приехал в пункт В в 14ч 08мин зарание спосибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдем время в пути велосипедиста 14-08  -  12 -15=13-68 - 12-15 = 1-53, то  есть 1 час 53 минуты 3,8 часа = 3 часа 48 минут 1ч 53мин + 3ч 48мин = 4ч 101 мин = 5 часов 41 минута Ответ 5 часов 41 минута
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
10 слов в разных падежах
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста, срочно надо)заранее спасибо
Ответить
Қазақ тiлi
Напишите пожалуйста сочинение на казахском про любимый вид спорта любой.
Ответить
Физика
Какое действие электрического тока проявляется у всех проводников?
Ответить
Қазақ тiлi
Алдырт асырт сөзіне сөйлем құрау керек шұғыл түрде
Ответить