Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков велосипедист ехал со скоростью 12 километров час а мотоциклист 40 километров в час 1) найди скорость сближения велосипедиста и мотоциклиста ?...

Математика

Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно навстречу друг другу из двух посёлков велосипедист ехал со скоростью 12 километров час а мотоциклист 40 километров в час 1) найди скорость сближения велосипедиста и мотоциклиста ? 2) на сколько километров велосипедист и мотоциклист приблизятся друг к другу за 2 часа ?

Автор: Гость