Велосипедист проехал 105 км .Сколько времени он находился в пути , если его скорость была 35км/ч?
Математика
Велосипедист проехал 105 км .Сколько времени он находился в пути , если его скорость была 35км/ч?
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Гость:
105 : 35 = 3 ч Ответ: 3 ч
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