Велосипедист проехал 105 км .Сколько времени он находился в пути , если его скорость была 35км/ч?

Математика
Велосипедист проехал 105 км .Сколько времени он находился в пути , если его скорость была 35км/ч?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
105 : 35 =  3 ч  Ответ: 3 ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши неравенство 18-х <7
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста не можем решить
Ответить
Математика
Купец путешественник взял кредит на 10 месяцев - 10000 денежных единиц. Ежемесячная с??авка - 30 %. Сколько ему придется уплатить, вернувшись на ро...
Ответить
Алгебра
Постройте график функции y= Укажите для этой функции: а) область определения; б) нули; в) промежутки знакопостоянства; г) промежутки во...
Ответить
Физика
Летом средняя температура воды в Черном море около 25 С, а зимой около 7 С. Площадь п??верхности Черного моря приблизительно равна 420 000 км в ква...
Ответить