Велосипедисты за три дня проехали 144 км. в первый день они проехали 1/3 всего пути, а во второй - 5/12 всего пути. сколько километров они проехали в третий день? помогите пожалуйста! обратите анимание минус в примере - 5/12
Математика
Велосипедисты за три дня проехали 144 км. в первый день они проехали 1/3 всего пути, а во второй - 5/12 всего пути. сколько километров они проехали в третий день? помогите пожалуйста! обратите анимание минус в примере - 5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)144:3*1=48 (км)в первый день 2)144:12*5=60(км) во второй день 3)144-(48+60)=36(км) в третий день Ответ:в третий день 36 км
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