Велосипедисты за три дня проехали 144 км. в первый день они проехали 1/3 всего пути, а во второй - 5/12 всего пути. сколько километров они проехали в третий день? помогите пожалуйста! обратите анимание минус в примере - 5/12

Математика

Велосипедисты за три дня проехали 144 км. в первый день они проехали 1/3 всего пути, а во второй - 5/12 всего пути. сколько километров они проехали в третий день? помогите пожалуйста! обратите анимание минус в примере - 5/12

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