Верблюжонок выпил 20 л воды,а большой верблюд 80литров.Во сколько раз меньше выпил воды верблюжонок чем верблюд

Гость: Гость:

Мы знаем, что верблюжонок выпил 20 литров , а верблюд 80 литров. Мы должны узнать во сколько раз больше? 1)80:20 равно 4(литра) Ответ: в 4 литра больше выпил большой верблюд, чем верблюжьей.