Верблюжонок выпил 20 л воды,а большой верблюд 80литров.Во сколько раз меньше выпил воды верблюжонок чем верблюд
Математика
Верблюжонок выпил 20 л воды,а большой верблюд 80литров.Во сколько раз меньше выпил воды верблюжонок чем верблюд
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы знаем, что верблюжонок выпил 20 литров , а верблюд 80 литров. Мы должны узнать во сколько раз больше? 1)80:20 равно 4(литра) Ответ: в 4 литра больше выпил большой верблюд, чем верблюжьей.
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