Веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длиннее второй . ??а сколько метров одна часть веревки длиннее второй? решите уравнением 66 баллов
Математика
Веревку длиной 256 м разрезали на две части, одна из которых в 7 раз длиннее второй . ??а сколько метров одна часть веревки длиннее второй? решите уравнением 66 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Одна часть х метров, другая 7х, то есть всего 7х + х = 8х, а это в свою очередь 8х = 256 -> х = 32, а вторая часть равна 256 - 32 = 224, то есть одна часть длинее другой на 224 - 32 = 192 метра
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