Решите пожалуйста!! Срочно!! 1. (2/3)^x = (4/9)^(x/2) 2. 25(log2(x))^2 - 15log2(x) = 10 3. log9(4x-1) lt; -1/2 4. (x-y)/(x^(3/2) + xy^(1/2)) + 2x^(-1)

Гость: Гость:

1. (2/3)^x=(4/9)^(x/2) (2/3)^x = ((2/3)^2)^(x/2) (2/3)^x=(2/3)^(2*x/2) (2/3)^x= (2/3)^x х - любое 2. 50 log2(x) - 15log2(x)=10 35 log2(x)=10 log2(x^35 =10 x^35=2^10 x =корень степени 35 из 2^10 Сократим показатель корня и показатель степени на 5 .Получим : x = корень седьмой степени их 2^2 3. log9(4x-1)<-1/2 4 x -1< 9^(-1/2) 4x-1< (3^2)^(-1/2) 4x-1< 3^(-1) 4 x -1 < 1/3 4 x < 1/3+1 4 x <4/3 x< (4/3): 4 = 1/3 x < 1/3 4 .Не получается Проверьте условие