Г-е пожалуйста помогите

Гость: Гость:

706) a) 1/3<1/2 б) 1/5<1/4 в) 1/7<1/4 г) 1/12<1/11 д) 1/8<1/7 е) 1/12<1/5 (чем больше знаменатель тем меньшее число будет) 707) a) 5/6 ближе к единице 4/5<5/6 б) 3/4 ближе к единице 2/3<3/4 в) 7/8 ближе к единице 2/3<7/8 г) 99/100 ближе к единице 9/10<99/100 д) 129/130 ближе к единице 12/13<129/120 е) 6/7 ближе к единице 5/6<6/7 (чем больше числитель и знаменатель тем ближе мы к единице, меньшие числитель и знаменатель ближе к нулю)