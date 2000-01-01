Разделить в столбик 55:7=, у меня такой вопрос, мы берём 7, 7умножить на 7 = 49, 55 минус 49= 6, после7 ставим запятую берём 8, 7 умножить на 8=56. 60-56=4, 4 разделить на 7 невозможно. поэтому скажите ноль нужно дописывать и п...
Математика
Разделить в столбик 55:7=, у меня такой вопрос, мы берём 7, 7умножить на 7 = 49, 55 минус 49= 6, после7 ставим запятую берём 8, 7 умножить на 8=56. 60-56=4, 4 разделить на 7 невозможно. поэтому скажите ноль нужно дописывать и после 8 и возле4?
Ответ(ы):
Гость:
Я вот так посчитала!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Литература
Ребят, пожалуйста, помогите! Нужно 25 вопросов к сказке "Аня в стране чудес". Даю 30 ??аллов за ответ.
Биология
Задача по биологии. Дано: на ферме скрестили безрогую корову (доминантный признак) с рогатым быком (рецессивный признак), полученных гибридов скрес...
Алгебра
Два фильтра марки "источник" очищают 2000 л воды за 5 часов. за сколько часов один так??й фильтр очистит 400 л воды?