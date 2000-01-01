Разделить в столбик 55:7=, у меня такой вопрос, мы берём 7, 7умножить на 7 = 49, 55 минус 49= 6, после7 ставим запятую берём 8, 7 умножить на 8=56. 60-56=4, 4 разделить на 7 невозможно. поэтому скажите ноль нужно дописывать и п...

Математика
Разделить в столбик 55:7=, у меня такой вопрос, мы берём 7, 7умножить на 7 = 49, 55 минус 49= 6, после7 ставим запятую берём 8, 7 умножить на 8=56. 60-56=4, 4 разделить на 7 невозможно. поэтому скажите ноль нужно дописывать и после 8 и возле4?
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Гость:
Я вот так посчитала!
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