Задача по биологии. Дано: на ферме скрестили безрогую корову (доминантный признак) с рогатым быком (рецессивный признак), полученных гибридов скрестили между собой какое F2 поколение получится
Биология
Задача по биологии. Дано: на ферме скрестили безрогую корову (доминантный признак) с рогатым быком (рецессивный признак), полученных гибридов скрестили между собой какое F2 поколение получится
Ответ(ы):
Гость:
Аа- безрогая корова аа -безрогий бык АА х аа- скрещиваем гаметы:А, А,а,а Ф1: Аа, Аа Аа хАа-скрещиваем гаметы : А,а ,А,А Ф2:АА,Аа, АА,аа
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