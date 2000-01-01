Задача по биологии. Дано: на ферме скрестили безрогую корову (доминантный признак) с рогатым быком (рецессивный признак), полученных гибридов скрестили между собой какое F2 поколение получится

Биология

Задача по биологии. Дано: на ферме скрестили безрогую корову (доминантный признак) с рогатым быком (рецессивный признак), полученных гибридов скрестили между собой какое F2 поколение получится

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