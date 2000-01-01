Задача по биологии. Дано: на ферме скрестили безрогую корову (доминантный признак) с рогатым быком (рецессивный признак), полученных гибридов скрестили между собой какое F2 поколение получится

Биология
Задача по биологии. Дано: на ферме скрестили безрогую корову (доминантный признак) с рогатым быком (рецессивный признак), полученных гибридов скрестили между собой какое F2 поколение получится
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Аа- безрогая корова аа -безрогий бык АА х аа- скрещиваем гаметы:А, А,а,а Ф1: Аа, Аа Аа хАа-скрещиваем гаметы : А,а ,А,А Ф2:АА,Аа, АА,аа
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