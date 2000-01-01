Длинна окружности равна 10 пи .вычислите площадь круга ограниченного данной окруж??ости
Геометрия
Длинна окружности равна 10 пи .вычислите площадь круга ограниченного данной окруж??ости
Ответ(ы):
Гость:
С=2пr, т.к с=10,то 10=2пr, r=10/2п=5/п s=пr2=25/п
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